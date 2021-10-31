НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пропавший в Турции казахстанец найден в полицейском участке одной из провинций этой страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«25 октября 2021 года гражданин РК Адилет Кенесхан должен был вернуться в Казахстан, однако, по неизвестным причинам пропустил рейс, и выйдя на связь с родителями не смог объяснить свое местонахождение, а в манере его речи были замечены изменения», - сообщили в Консульстве Казахстана в Турции.

Согласно опубликованной информации, в последний раз на связь с близкими он выходил 28 октября.

«После обращения в Генеральное консульство Казахстана в Стамбуле лиц, знакомых с данным гражданином, незамедлительно была установлена связь с родственниками А.Кенесхана. В связи с просьбой матери о розыске А. Кенесхана, озвученной в ходе беседы, в Министерство иностранных дел Турции в срочном порядке была направлена соответствующая нота. Также в правоохранительные органы Турции был направлен запрос о розыске гражданина. Кроме того, по инициативе активных граждан в соцсетях была начата акция по поиску гражданина. В результате, 30 октября выяснилось, что гражданин находится в одном из полицейских участков провинции Коджаели. Приехавшая из Казахстана мать забрала 30 октября А. Кенесхана из участка. Теперь граждане готовятся вернуться в Казахстан», - отмечено в сообщении.