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Пропавший в Павлодаре мужчина найден погибшим

24 Января 2022 11:35
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Пропавший в Павлодаре мужчина найден погибшим

ПАВЛОДАР. КАЗИНФРМ – В Павлодаре пропавшего мужчину нашли мёртвым. Труп 35-летнего горожанина нашли на берегу Иртыша, по предварительной версии, он умер от обморожения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«22 января, ночью, в полицию обратилась жительница Павлодара с заявлением об установлении местонахождения её 35-летнего сына, который 22 января, в 10:00, ушёл из дома и до настоящего времени не вернулся», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Полиция приступила к поиску пропавшего. Вместе со спасателями и волонтёрами они в течение суток проверяли улицы и подъезды, колодцы и заброшенные дома, торговые центры и недостроенные здания.

«23 января на берегу реки Иртыш обнаружен труп без внешних признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавили в ведомстве.

По словам полицейских, предварительная причина смерти - обморожение.


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#Павлодарская область   #Происшествия   #МВД РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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