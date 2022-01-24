Пропавший в Павлодаре мужчина найден погибшим
ПАВЛОДАР. КАЗИНФРМ – В Павлодаре пропавшего мужчину нашли мёртвым. Труп 35-летнего горожанина нашли на берегу Иртыша, по предварительной версии, он умер от обморожения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«22 января, ночью, в полицию обратилась жительница Павлодара с заявлением об установлении местонахождения её 35-летнего сына, который 22 января, в 10:00, ушёл из дома и до настоящего времени не вернулся», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Полиция приступила к поиску пропавшего. Вместе со спасателями и волонтёрами они в течение суток проверяли улицы и подъезды, колодцы и заброшенные дома, торговые центры и недостроенные здания.
«23 января на берегу реки Иртыш обнаружен труп без внешних признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавили в ведомстве.
По словам полицейских, предварительная причина смерти - обморожение.
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