Пропавший в феврале мужчина найден мертвым в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау пропавший 6 февраля мужчина найден мертвым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, тело ушедшего в пригородном поселке Талгайран из дома 6 февраля 29-летнего Наурыза Айтекешева нашли в железнодорожном контейнере на территории одного из крестьянских хозяйств. При внешнем осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Однако точно назвать причину смерти можно будет только после проведения всех соответствующих экспертиз.

Ранее сообщалось, что мужчина с психическим расстройством пропал в Атырау.