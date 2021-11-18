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Пропавший табун лошадей вернули жителю ВКО
18 Ноября 2021 20:51
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пропавший табун лошадей вернули сельчанину в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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31 октября в отдел полиции Уланского района обратился 33-летний житель села Бозанбай по факту кражи с пастбища 18 лошадей.
По словам владельца, скот пропал с вольного выпаса 24 октября, в течение недели мужчина вел поиски скота самостоятельно. После нескольких дней безуспешных поисков сельчанин обратился за помощью в полицию.
По факту было начато досудебное расследование по статье 188 части 4 УК РК «Скотокрадство«, в рамках которого сотрудники криминальной полиции совместно с потерпевшими приступили к поисковым мероприятиям. Поиски длились около 10 дней, было обеспеченно оперативное перекрытие автодорог и мест сбыта мясной продукции.
В результате прочесывания местност лошади обнаружены полицейскими вблизи села Жанузак в районе плотины и возвращены законному владельцу.
В результате прочесывания местност лошади обнаружены полицейскими вблизи села Жанузак в районе плотины и возвращены законному владельцу.
С 15 по 24 ноября на территории ВКО проводится ОПМ «Скотокрад». За три дня раскрыто 17 преступлений. Найдено и возвращено владельцам 66 голов скота, из них лошадей – 40, КРС – 26. На штрафстоянки водворены 723 бродячих животных. Привлечено к административной ответственности 148 владельцев сельскохозяйственных животных за нарушение правил выпаса скота (ст. 408 КоАП РК). Проверено автомашин, перевозивших скот и мясную продукцию – 571, крестьянских хозяйств и отгонных точек – 427, 197 мест реализации скота и мясной продукции (рынки, магазины, павильоны). Выявлено 45 правонарушений в области ветеринарии, предусмотренных ст. 406 КоАП, в том числе 36 - за перевозку скота и мясной продукции, 9 - за реализацию скота и мясной продукции. Все материалы направлены в ветеринарные службы для составления административных протоколов.
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