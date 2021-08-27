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Пропавший табун лошадей вернули пастуху полицейские в СКО

27 Августа 2021 20:25
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Пропавший табун лошадей вернули пастуху полицейские в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 50 лошадей вернули пастуху полицейские СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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12 августа у пастуха из Акжарского района пропал табун лошадей. Почти две недели он вместе с сыном самостоятельно искал животных, среди которых были как его собственные, так и лошади сельчан.

24 августа он обратился за помощью в районный отдел полиции. Стражи порядка приступили к поисковым и оперативно-розыскным мероприятиям. Следов из-за давности происшествия не осталось. Сотрудники криминальной полиции и участковые инспекторы прочесывали окрестности в составе 4 мотогрупп. Также полицейские опрашивали местных жителей, других пастухов, однако никто из них пропавших лошадей не видел.

Как рассказал начальник ОП района Еркин Махметов, лично принимавший участие в поисках, долгое время не теряла актуальности криминальная версия исчезновения скота. Поэтому параллельно велась отработка сельчан, состоящих на учете по категории «скотокрад», — их в Акжарском районе 23. Однако спустя два дня напряженных поисков лошади были найдены в лесопосадках, они ушли от места выпаса примерно на 50 км.

«Все животные благополучно возвращены. За нарушение правил выпаса в отношении пастуха составлен протокол по статье 408 Кодекса РК об административных правонарушениях. Дело в том, что весь табун, находящийся на его попечении, мужчина разделил на четыре косяка. Большую часть времени скот находился на вольном выпасе, который создает идеальные условия для деятельности скотокрадов. К слову, с начала года в районе зарегистрировано два факта кражи скота. В обоих случаях животные были похищены с вольного выпаса», — пояснил Еркин Махметов.

Полицейские просят не забывать, что бродячий скот может стать причиной потравы посевов или ДТП с тяжкими последствиями. Сотрудниками полиции области на постоянной основе ведется работа по предотвращению вольного выпаса.

С начала года к ответственности по ст. 408 КРКоАП привлечены 4273 североказахстанца. В спецзагонах до установления владельцев побывали свыше 4005 животных.


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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью  
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