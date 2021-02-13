Пропавший табун лошадей вернули хозяину полицейские Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Полицейские Кызылординской области за несколько часов нашли пропавший табун лошадей Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Чабан обратился в полицию с заявлением о пропаже с пастбища 72 лошадей. По данному сообщению был мобилизован весь личный состав Аксайского отдела полиции УП города. На розыск пропавших лошадей направили оперативно-розыскные группы в составе сотрудников местной полиции, уголовного розыска и участковых инспекторов.

В результате оперативных действий полицейские за несколько часов нашли и вернули пропавших лошадей хозяину. Владелец скота выразил благодарность сотрудникам полиции за слаженную оперативную работу.

