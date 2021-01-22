Пропавший пенсионер найдем мертвым в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске пропавший накануне 73-летний мужчина погиб при неизвестных обстоятельствах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пенсионер вышел из дома по улице Суворова, 253 в неизвестном направлении и не вернулся. Ушел в легкой одежде, в галошах на босые ноги. Страдал потерей памяти. Родные распространяли ориентировки в социальных сетях, к поискам подключились волонтеры.

По информации пресс-службы департамента полиции, утром 21 января в одном из домов по улице Комарова был обнаружен труп мужчины. О страшной находке сообщили на пульт 102 горожане.

«Обнаружен труп мужчины, который разыскивался как без вести пропавший. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза», - прокомментировали в пресс-службе.







