Пропавший накануне пастух найден в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Жылыойском районе Атырауской области найден пропавший накануне пастух, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС региона.

«11 марта с одной из зимовок, расположенной в 14 километрах от города Кульсары Жылыойского района, на выпас скота вышел мужчина 1971 года рождения и не вернулся. 12 марта с 03:25 часов в окрестностях зимовки проводились поиски пастуха. Мужчина был обнаружен поисковиками в 49 километрах от города Кульсары на одной из зимовок. По его словам, он заблудился. В медицинской помощи не нуждается.

В поисковых работах принимали участие четыре сотрудника и одна единица техники департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, два сотрудника районного отдела полиции», - сообщили в пресс- службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.