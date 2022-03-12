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    16:22, 12 Март 2022 | GMT +6

    Пропавший накануне пастух найден в Атырауской области

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Жылыойском районе Атырауской области найден пропавший накануне пастух, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС региона.

    «11 марта с одной из зимовок, расположенной в 14 километрах от города Кульсары Жылыойского района, на выпас скота вышел мужчина 1971 года рождения и не вернулся. 12 марта с 03:25 часов в окрестностях зимовки проводились поиски пастуха. Мужчина был обнаружен поисковиками в 49 километрах от города Кульсары на одной из зимовок. По его словам, он заблудился. В медицинской помощи не нуждается.

    В поисковых работах принимали участие четыре сотрудника и одна единица техники департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, два сотрудника районного отдела полиции», - сообщили в пресс- службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.


    Теги:
    Атырауская область ДЧС Происшествия, ЧС Происшествия Правоохранительные органы
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