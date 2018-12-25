Пропавший без вести юноша найден в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полицейские разыскали пропавшего без вести неделю назад 16-летнего юношу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в пресс-службе областного департамента полиции, 17 декабря к полицейским Енбекшиказахского района обратилась супружеская пара из города Есик с заявлением об исчезновении 16-летнего сына. При выяснении обстоятельств его исчезновения стражи порядка установили, что подросток ранее не уходил из родительского дома. Поднятые по тревоге полицейские организовали вместе с родственниками и педагогическим коллективом его родной школы масштабные розыскные мероприятия.

«Первоначальные поиски не дали желаемых результатов. В ходе розыска были обследованы все чердаки и подвалы этажных домов, заброшенные здания, лесной массив, компьютерные клубы и т.д. Соответствующая ориентировка на пропавшего школьника была разослана в полицейские подразделения соседних районов. В итоге нам удалось отыскать мальчишку в одном из компьютерных клубов, работник которого узнав его по фото позвонил в полицию» - сообщили в пресс-службе ДП.

В полиции рассказали, что в течение последней недели мальчик гостил в доме своего приятеля из соседнего села, периодически посещая компьютерные клубы.

«Школьник уже передан родителям живым и невредимым. Будут ли его родители привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание своего ребенка рассмотрят в ближайшее время. В свою очередь, ювенальная полиция Енбекшиказахского района взяла подростка «под карандаш» - отметили в полиции.

Иллюстрационное фото