РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:15, 27 Январь 2021 | GMT +6

    «Пропавший» акмолинец несколько дней играл в компьютерные игры

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Пропавший 20-летний акмолинец несколько дней играл в компьютерные игры в одной из гостиниц Щучинска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 23 января в Буландинский районный отдел полиции поступило заявление от 43-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что двумя днями ранее ее 20-летний сын ушел в дневное время из дома и не вернулся. Местонахождение парня ей было не известно.

    Полицейские провели отработки гостиниц, съемных квартир, заброшенных строений, стройплощадок, канализационных коллекторов, гаражных кооперативов, дачных массивов, опрошены водители общественного транспорта и такси, занимающиеся частным извозом.

    «В результате принятых мер местонахождение без вести пропавшего было установлено в одной из гостиниц города Щучинска. Молодой человек пояснил, что отправился на поиски работы и предварительно продал свой сотовый телефон. Позже на вырученные деньги он приобрел игровую приставку и проводил часы уединения за компьютерными играми. Для предупреждения подобных ситуаций полицейские провели с молодым человеком профилактическую беседу», - рассказали в ведомстве.

    Стражи порядка призвали акмолинцев, убывающих на длительное время, не забывать ставить в известность об этом своих родных и близких.


    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:30
    Популярный автобусный маршрут в Астане изменил свое движение
    Сегодня, 16:16
    Новый фейк об одиноком плачущем ребенке переполошил жителей Астаны
    Сегодня, 16:06
    Отопление в Астане дадут 5 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!