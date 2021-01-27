«Пропавший» акмолинец несколько дней играл в компьютерные игры

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Пропавший 20-летний акмолинец несколько дней играл в компьютерные игры в одной из гостиниц Щучинска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 23 января в Буландинский районный отдел полиции поступило заявление от 43-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что двумя днями ранее ее 20-летний сын ушел в дневное время из дома и не вернулся. Местонахождение парня ей было не известно.

Полицейские провели отработки гостиниц, съемных квартир, заброшенных строений, стройплощадок, канализационных коллекторов, гаражных кооперативов, дачных массивов, опрошены водители общественного транспорта и такси, занимающиеся частным извозом.

«В результате принятых мер местонахождение без вести пропавшего было установлено в одной из гостиниц города Щучинска. Молодой человек пояснил, что отправился на поиски работы и предварительно продал свой сотовый телефон. Позже на вырученные деньги он приобрел игровую приставку и проводил часы уединения за компьютерными играми. Для предупреждения подобных ситуаций полицейские провели с молодым человеком профилактическую беседу», - рассказали в ведомстве.

Стражи порядка призвали акмолинцев, убывающих на длительное время, не забывать ставить в известность об этом своих родных и близких.