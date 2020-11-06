Пропавших в столице детей обнаружили в Шымкенте
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Нур-Султана установлено местонахождение двух несовершеннолетних детей, которые выехали из столицы в город Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.
В полицию с заявлением обратились женщина, которая попросила оказать содействие в поиске своего 12-летнего сына и 13-летней племянницы.
Женщина рассказала, что 30 октября текущего года около 15:00 часов дети вышли из дома по улице Аманат и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. При себе у подростков было 20 тысяч тенге.
По данному факту было заведено розыскное дело. Проводился комплекс поисковых и проверочных мероприятий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетних детей.
Полицейскими были просмотрены камеры видеонаблюдения, отрабатывался возможный маршрут исчезновения, проведены обходы домов, подъездов, подвалов, чердаков, дворов, магазинов и канализационных колодцев в районе исчезновения.
В ходе поисков от родителей поступила информация, что дети могли выехать в Шымкент к бабушке, которой 30 октября позвонила внучка и сообщила, что соскучилась по ней.
При проведении оперативно-розыскных мероприятии в районе рынка «Шанхай», опроса всех водителей сотрудники ювенальной полиции местной полицейской службы УП района Алматы установили женщину, организовывающую сбор пассажиров, выезжающих из Нур-Султана в Шымкент. Она пояснила, что эти дети сели в автобус. Установлено, что детей в Шымкенте благополучно встретила бабушка.
В отношении водителя, который посадил детей без сопровождения взрослых в автобус, будут приняты меры административного характера, отметили в полиции.
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