Пропавших в непогоду трактористов нашли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области нашли пропавших трактористов, передает корреспондент МИА «Казинфом» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как сообщили в ведомстве, больше суток в Есильском районе велись поиски троих трактористов, уехавших за сеном, но попавших в непогоду. Мужчин нашли, сейчас они едут домой, связь с ними ограничена.

По сообщению пресс-службы ДЧС, трактористы не пострадали.

Напомним, три тракториста КХ «Престиж» еще вчера утром выехали за сеном и пропали на обратной дороге.