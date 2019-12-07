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Пропавших в непогоду трактористов нашли в Акмолинской области
7 Декабря 2019 21:53
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области нашли пропавших трактористов, передает корреспондент МИА «Казинфом» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
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Как сообщили в ведомстве, больше суток в Есильском районе велись поиски троих трактористов, уехавших за сеном, но попавших в непогоду. Мужчин нашли, сейчас они едут домой, связь с ними ограничена.
По сообщению пресс-службы ДЧС, трактористы не пострадали.
Напомним, три тракториста КХ «Престиж» еще вчера утром выехали за сеном и пропали на обратной дороге.
Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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