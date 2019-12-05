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Пропавших в Каспийском море рыбаков спасли в Атырауской области
5 Декабря 2019 14:04
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Пропавших в Каспийском море рыбаков спасли в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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« 4 декабря стало известно, что в Исатайском районе в 25 километрах от села Забурнье, ориентировочно в 16 километрах от побережья Каспийского моря на льду остались 10 рыбаков. Из-за погодных условий они не смогли вернуться обратно на берег. В поисково-спасательных работах приняли участие местные исполнительные органы, сотрудники ДЧС, Департамента полиции, в/ч 2201 «г» ПС КНБ. Всего 7 единиц техники и 20 человек личного состава. Поздно вечером пропавшие рыбаки были найдены и доставлены на берег», - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.
По информации ведомства, медицинская помощь никому не потребовалась.
Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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