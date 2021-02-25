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    18:40, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Пропавших в буран пастухов нашли в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области поисковая группа нашла заблудившихся в непогоду пастухов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, состояние мужчин стабильное, от обследования в районной больнице они отказались. Сельчан доставили домой.

    В поиске пастухов участвовали шесть единиц техники и шесть сотрудников департамента по ЧС, полиции и местных исполнительных органов.

    Сельчане выехали 23 февраля за табуном лошадей из села Амангельдинское Есильского района. В пути их настигла метель. Самостоятельно вернуться домой они не смогли. Ночь провели в лесу. Периодически выходили на связь. Поиски осложняла погода.


    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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