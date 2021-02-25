Пропавших в буран пастухов нашли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области поисковая группа нашла заблудившихся в непогоду пастухов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, состояние мужчин стабильное, от обследования в районной больнице они отказались. Сельчан доставили домой.

В поиске пастухов участвовали шесть единиц техники и шесть сотрудников департамента по ЧС, полиции и местных исполнительных органов.

Сельчане выехали 23 февраля за табуном лошадей из села Амангельдинское Есильского района. В пути их настигла метель. Самостоятельно вернуться домой они не смогли. Ночь провели в лесу. Периодически выходили на связь. Поиски осложняла погода.