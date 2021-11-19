Пропавших в буран отца и сына искали двое суток в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Пропавших в буран отца и сына нашли кызылординские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

16 ноября в Кызылординской области погода резко изменилась. Метель сопровождалась снегопадом. Утром этого же дня 41-летний пастух и его 11-летний сын на лошадях отправились в фазенду, расположенную на участке Тугискен, что в 80 км от села Аққыр Жалагашского района. Однако позже выяснилось, что они так и не добрались до места. По данному факту немедленно был задействован личный состав Жалагашского районного отдела полиции Департамента полиции Кызылординской области. Из числа полицейских, сотрудников ДЧС, волонтеров и жителей аула сформирована группа. В течение двух дней проводились поиски пропавших людей. Был охвачен весь район. В результате поисковых мероприятий найдены пропавшие отец и сын. Они были обнаружены в 60 км к северу от степной местности Бекей аула Аққыр Жалагашского района.

«Поисковые работы успешно завершены. Отец и сын заблудились из-за бурана. В результате проведенных непрерывных поисковых работ они были найдены живыми и невредимыми. Их здоровью ничего не угрожает. Настоятельно просим жителей региона следить за прогнозом погоды и воздерживаться от дальних поездок на любом виде транспорта в период штормовых предупреждений. А работникам крестьянских хозяйств нужно стараться не уходить далеко от зимовок и пастбищ», – отметил начальник Департамента Султан Бекторе.

Напомним, в Казахстане рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности граждан, выезжающих зимой из города, несмотря на неблагоприятные погодные условия.