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    09:45, 31 Июль 2021 | GMT +6

    Пропавших три дня назад детей нашли в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При пешем патрулировании полицейские Нур-Султана нашли детей, пропавших 27 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

    На канал 102 поступило сообщение от жительницы города о том, что пропали ее несовершеннолетние дети: 9 и 11-летний сыновья. Личный состав был незамедлительно ориентирован на поиски детей, обследованы все места возможного их пребывания.

    Около 02:00 по улице Тархана сотрудник полиции Нуржангани Бүркіт заметил двоих детей, которые ранее были объявлены как без вести пропавшие. Полицейские доставили детей в УП района «Байқоңыр». Установлено, что в дневное время дети вышли погулять во двор, и не вернулись. Вначале заявительница попыталась отыскать детей самостоятельно, на следующий день женщина решила обратиться в полицию.

    Ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за допущение нахождения детей ночью без сопровождения взрослых. Данная семья взята на контроль. В настоящее время с детьми все в порядке, находятся дома.


    Теги:
    МВД РК Астана Общество Правоохранительные органы
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