Пропавших после школы подростков разыскали полицейские Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Пропавших после школы подростков разыскали полицейские Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

28 января около 19:00 оператору «102» поступил звонок от гражданки, которая искала сына и племянника, которые вышли из школы и не пришли домой. Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий быстро нашли и доставили матери указанных подростков. Гражданка в свою очередь поблагодарила сотрудников полиции за оперативную работу.

Отметим, что в прошлом году атырауские полицейские благополучно доставили в семью около 50 подростков, которые искали родителей. В этом году в ходе поисков 9-летнего мальчика, который вышел поиграть, спасатели обнаружили мертвое тело в канале Перетаска. В связи с этим, полицейские просят проявлять ответственность за безопасность и здоровье ребенка.



