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    20:30, 13 Май 2021 | GMT +6

    Пропавших полгода назад 9 лошадей с приплодом вернули сельчанину костанайские полицейские

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайские полицейские вернули сельчанину пропавших полгода назад лошадей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ноябре прошлого года в полицию обратился житель села Кожа. Мужчина сообщил, что с вольного выпаса у него пропали девять лошадей. Полицейские проводили поисковые мероприятия по району и по другим регионам в течение почти семи месяцев.

    12 мая стражи порядка нашли девять лошадей на территории Наурзумского заповедника. Рядом со скотом также паслись три жеребенка.
    Сельчанин выразил благодарность полицейским за профессионализм. Стоит отметить, что в Костанайском районе полицейские также нашли сельчанину 11 пропавших лошадей.

    Теги:
    МВД РК Костанайская область Правоохранительные органы
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