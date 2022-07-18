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Пропавших подростков из Туркестанской области нашли в СКО
18 Июля 2022 19:37

Пропавших подростков из Туркестанской области нашли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, на озере Пестром, полицейские нашли подростка, заявление о пропаже которого приняли в Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 16-летний мальчик вместе с тремя такими же несовершеннолетними друзьями решил отправиться в путешествие по стране. Всех доставили в Центр адаптации несовершеннолетних. Родителей поставили в известность об их местонахождении.

Ранее на озере Пестром нашли другого «беглеца». В июне 12-летний мальчик уходил из дома, тогда его нашли в пригородном поселке. Ребенка узнал по ориентировке, распространенной в социальных сетях, местный житель. Мальчика вернули домой, но через несколько дней он снова сбежал.

«Призываем родителей уделять больше внимания детям, понимать их интересы, контролировать круг знакомств, чтобы снизить вероятность правонарушений со стороны несовершеннолетних и в отношении них», - сказал начальник отдела местной полицейской службы Рустам Садулов.

Сейчас в регионе проходит акция «Безопасное лето». Стражи порядка проверяют неблагополучные семьи, посещают летние лагеря с профилактическими беседами, увеселительные заведения, компьютерные клубы, традиционные места скопления молодёжи.


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Автор:
Корреспондент

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