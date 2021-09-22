Пропавших людей нашли в Карагандинской области

КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области спасатели нашли троих друзей, которые сутки назад заблудились в лесу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

21 сентября в 22:55 в службу спасения Каркаралинского района поступило сообщение о том, что в 8 км юго-западнее от города Каркаралинска, в районе зоны отдыха заблудились трое отдыхающих. Около 18 часов друзья 1996, 1994 и 1997 г.р. отправились на прогулку в лес и в итоге потеряли дорогу. Поняв, что заблудились и самостоятельно обратную дорогу им не найти, они позвонили в службу спасения «112». Спасательная группа, поддерживая с заблудившимися телефонную связь, определила их примерное местонахождение.

«В поисках участвовали спасатели ДЧС, сотрудники полиции и местных исполнительных органов.

В 05:00 пропавшие были найдены поисковой группой в 10 км северо-западнее от зоны отдыха и доставлены в Каркаралинск. Медицинская помощь не потребовалась», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Спасатели напоминают, что, перед тем как отправиться в лес, необходимо уточнить прогноз погоды, зарядить сотовый телефон, взять медикаменты, сообщить родственникам, куда и когда вы идете, быть с ними на связи. Для уверенности можно прихватить с собой еды и воды. Однако если вы все-таки потерялись, звоните по номеру 112.