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Пропавших двойняшек нашли в Акмолинской области

21 Мая 2021 20:11
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Пропавших двойняшек нашли в Акмолинской области

АРШАЛЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские разыскали 12-летних двойняшек, пропавших в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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20 мая в дежурную часть Аршалынского РОП поступило телефонное сообщение от 42-летней жительницы поселка Аршалы о том, что по приходу домой в 21:30 она обнаружила отсутствие несовершеннолетних двойняшек. При этом дома также не оказалось удочек.

«Сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковые мероприятия. На розыск пропавших школьников были ориентированы все экипажи, задействованные в системе единой дислокации, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и инспекторы ювенальной полиции», - рассказали в ведомстве.

Уже через час полицейские нашли 12-летних мальчиков, заблудившихся ночью. Ребята рассказали, что около 13:30 вышли играть на улицу и не заметили, как стемнело. Только к 22:00 поняли, что уже поздно и надо возвращаться домой.

«С семьей двойняшек проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подобных фактов. Родители были благодарны, что в такой ситуации их дети не попали в плохие руки и полицейские вовремя нашли их и вернули домой», - добавили в ведомстве.


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#Акмолинская область   #Происшествия   #МВД РК   #Регионы   #Общество  
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Автор:

Оксана Матасова

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