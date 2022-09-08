Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Пропавших детей нашла служебно-розыскная собака в Нур-Султане

Редактор:  
Алла Серикбаева
8 Сентября 2022, 22:18
Пропавших детей нашла служебно-розыскная собака в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С заявлением в полицию обратилась жительница Нур-Султана о том, что ее 14-летняя дочь ушла из дома и не вернулась. Женщина попыталась сама найти ребенка, но безрезультатно. Тогда она обратилась в полицию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султана.

Полицейские обследовали возможные места нахождения подростка и нашли пропавшую при помощи служебно-розыскной собаки в одном из дворов столицы. Как оказалось, между девочкой и матерью произошел конфликт, в результате которого она решила уйти из дома.

К поискам ребенка приступил инспектор-кинолог Алибек Досмаганбетов со служебной овчаркой по кличке Кокжал. По запаху с одежды ребенка собаке быстро удалось взять след. Через несколько минут собака нашла ребенка. Кокжал привел полицейских на соседнюю улицу, где и была обнаружена девочка.

Овчарке Кокжал шесть лет, на службу в кинологическую службу полиции она поступила четыре года назад. Питомец хорошо обучен и приучен к поиску человека по запаховому следу.

В другом случае при помощи этой же собаки удалось найти 7-летнюю девочку. С заявлением в полицию обратился житель города о том, что его ребенок в 18:00 часов вышел со школы и не вернулся. В ходе проведенных мероприятий, сотрудниками полиции в 20:05 часов при помощи собаки удалось разыскать ребенка. Девочка после школы заигралась в другом дворе, позабыв о времени.

Дети переданы родителям и находятся дома. Полицейские Нур-Султана напоминают родителям о необходимости контролировать поведение ребенка и об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию.


Астана   Общество   Животные   Дети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану