Пропавших без вести подростков разыскали в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Об обнаружении без вести пропавших Елизаветы и Виталия Луниных сообщили сотрудники Алматинской областной полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как выяснилось, брата и сестру, разыскиваемых с 12 января полицейскими, волонтерами, преподавателями школы и неравнодушными сельчанами, отыскали в родном селе Ортатобе.
«Жители сообщили, что на улице Ш. Уалиханова в этом же селе видели двух подростков. Группа из инспекторов ювенальной полиции, волонтеров и педагогов быстро выехала по звонку, забрала детей, доставив их домой. Оба живы и невредимы» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
Ранее сообщалось, что поиск детей продолжается уже около двух суток. Оба подростка, являющиеся братом и сестрой, ушли из дома, оставив матери записку.
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