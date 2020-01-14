Пропавших без вести подростков разыскали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Об обнаружении без вести пропавших Елизаветы и Виталия Луниных сообщили сотрудники Алматинской областной полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как выяснилось, брата и сестру, разыскиваемых с 12 января полицейскими, волонтерами, преподавателями школы и неравнодушными сельчанами, отыскали в родном селе Ортатобе.

«Жители сообщили, что на улице Ш. Уалиханова в этом же селе видели двух подростков. Группа из инспекторов ювенальной полиции, волонтеров и педагогов быстро выехала по звонку, забрала детей, доставив их домой. Оба живы и невредимы» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Ранее сообщалось, что поиск детей продолжается уже около двух суток. Оба подростка, являющиеся братом и сестрой, ушли из дома, оставив матери записку.