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Пропавших без вести подростков разыскали в Алматинской области

14 Января 2020 16:51
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Пропавших без вести подростков разыскали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Об обнаружении без вести пропавших Елизаветы и Виталия Луниных сообщили сотрудники Алматинской областной полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как выяснилось, брата и сестру, разыскиваемых с 12 января полицейскими, волонтерами, преподавателями школы и неравнодушными сельчанами, отыскали в родном селе Ортатобе.

«Жители сообщили, что на улице Ш. Уалиханова в этом же селе видели двух подростков. Группа из инспекторов ювенальной полиции, волонтеров и педагогов быстро выехала по звонку, забрала детей, доставив их домой. Оба живы и невредимы» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Ранее сообщалось, что поиск детей продолжается уже около двух суток. Оба подростка, являющиеся братом и сестрой, ушли из дома, оставив матери записку.


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Ключевые слова: Алматинская область, МВД РК,
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Автор:

Хасан Еспанов

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