Пропавших без вести брата и сестру разыскивает полиция в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Поиск детей продолжается уже около двух суток. Оба подростка, являющиеся братом и сестрой, ушли из дома, оставив матери записку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно полицейской ориентировке, подростки Елизавета и Виталий Лунины, 2004 и 2006 годов рождения, проживающие в селе Ортатобе в Каратальском районе, пропали без вести 12 января. К розыску несовершеннолетних подключены несколько групп полицейских, волонтеры, преподаватели школы и местные сельчане.

«Мама детей обратилась в районную полицию лишь 13 января, то есть на следующие сутки после их исчезновения. Выяснилось, что матери они оставили записку о том, чтобы не волновалась и не искала. Сейчас на поиск детей задействован практически весь личный состав Каратальской районной полиции и общественность. Ориентировка с приметами детей размещена в социальных сетях. Проверяются все близлежащие населенные пункты, заброшенные дома, чердаки, пустыри и т.д. Ход поисковых мероприятий на контроле областного Департамента полиции», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции дополнили, что девочка была одета в дубленку темного цвета, черные брюки и черные сапоги, мальчик одет в черную куртку, зеленую шапку и черные кроссовки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить в дежурную часть Каратальского РОП или же в ближайшее подразделение полиции по телефонам 8 (72834) 2-10-02, сот.тел. 8 (705)195-87-97 либо 102.



