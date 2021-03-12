Пропавших 40 коров отыскал инспектор полиции в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области инспектор полиции отыскал пропавшее стадо коров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Жылыойском районе жители села Майкумген из-за штормовой погоды потеряли 70 голов крупного рогатого скота. Сельчане обратились к сотрудникам полиции после того, как поиски коров своими силами никаких результатов не дали. К поискам подключился участковый инспектор полиции отдела полиции Жылыойского района поселка Жайык капитан Койбасов. Он обнаружил 40 коров в 180 км от села на окраине горы Каракииз Мангистауской области. Животных передали хозяевам. Из-за непогоды поисковые работы доставили немало хлопот», - проинформировали в пресс-службе ДП Атырауской области.

Владельцы скота выразили полицейским благодарность. Поиски остальных 30 голов крупного рогатого скота, которые пока не найдены, все еще продолжаются. Между тем, полицейские просят сельчан не оставлять свой домашний скот без присмотра.



