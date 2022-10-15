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Пропавшие в Улытауской области четверо рыбаков вышли на связь
15 Октября 2022, 19:23

Пропавшие в Улытауской области четверо рыбаков вышли на связь

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Пропавшие в Улытауской области четверо рыбаков вышли на связь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Улытауской области.

«В 18-35 пропавшие вышли на связь. Произошла поломка автомобиля предварительно в 20-ти км от с. Жезды (медицинской помощи не нуждаются)», - говорится в сообщении ДЧС Улытауской области.

Как ранее сообщалось, четыре рыбака выехали на машине из Сатпаева 13 октября в район реки Дуылгалы в селе Байконыр Улытауского района.

15 октября в 11:10 на пульт оперативного дежурного ДЧС Улытауской области поступило сообщение от родственников мужчин, которые выехали на рыбалку и перестали выходить на связь.

В предполагаемый район происшествия (расстояние ориентировочно 190 км) на поиск мужчин были направлены из Жезказгана сотрудники и техника ДЧС Улытауской области.


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