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    21:49, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Пропавшие в степи люди обнаружены в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Макатском районе Атырауской области успешно завершилась работа по поиску пропавших четырёх человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «12 апреля с 08:00 часов в Макатском районе проводились поиски четырёх человек, которые 11 апреля в 21:00 часов выехали на автомашине марки Toyota Prado из поселка Доссор Макатского района в сторону Кызылкогинского района и не вернулись.

    Силами департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области пропавшие найдены на участке Жанакудык. Застрявшая в грязевой массе автомашина отбуксирована на участок с твёрдым покрытием. В медицинской помощи люди не нуждались»,- сообщили в пресс- службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона.


    Теги:
    Атырауская область МЧС Происшествия, ЧС Происшествия
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