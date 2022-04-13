21:49, 12 Апрель 2022 | GMT +6
Пропавшие в степи люди обнаружены в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Макатском районе Атырауской области успешно завершилась работа по поиску пропавших четырёх человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«12 апреля с 08:00 часов в Макатском районе проводились поиски четырёх человек, которые 11 апреля в 21:00 часов выехали на автомашине марки Toyota Prado из поселка Доссор Макатского района в сторону Кызылкогинского района и не вернулись.
Силами департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области пропавшие найдены на участке Жанакудык. Застрявшая в грязевой массе автомашина отбуксирована на участок с твёрдым покрытием. В медицинской помощи люди не нуждались»,- сообщили в пресс- службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона.