Пропавшие в степи люди обнаружены в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Макатском районе Атырауской области успешно завершилась работа по поиску пропавших четырёх человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«12 апреля с 08:00 часов в Макатском районе проводились поиски четырёх человек, которые 11 апреля в 21:00 часов выехали на автомашине марки Toyota Prado из поселка Доссор Макатского района в сторону Кызылкогинского района и не вернулись.