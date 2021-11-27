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Пропавшие геологи нашлись в Актюбинской области

27 Ноября 2021 19:24
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Пропавшие геологи нашлись в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области поиски пропавших геологов увенчались успехом. Мужчин нашли целыми и невредимыми в одной из зимовок, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

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26 ноября начались поиски 4 геологов, которые 25 ноября выехали на автомашине «УАЗ» по маршруту поселок Карабутак-село Талдык-село Кайынды-село Кайракты и не вышли на связь. В последний раз на связь выходили 25 ноября в 18:00, не доезжая села Талдык. Были задействованы 5 поисковых групп в количестве 33 человека и 8 единиц техники.

27 ноября в 11 часов был произведен взлет еврокоптера «Казавиаспас» для авиапоиска по направлению Актобе-Кумсай-Кайракты-Кайынды-Милысай-Аралтогай.

«Сегодня в 14:50 пропавшие вышли на связь и нашлись в зимовке Кисыксай. Состояние хорошее, в медицинской помощи не нуждаются. Оказалось, что в пути сломалась машина и геологам пришлось остановиться в зимовке. В настоящее время проводится работа по доставке 4 геолога в село Карабутак Айтекебийского района», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС.


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#Актюбинская область   #Происшествия  
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Автор:

Самал Ендибаева

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