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Пропавшие без вести: в СКО продолжаются поиски пятерых человек

7 Декабря 2022, 23:40
Пропавшие без вести: в СКО продолжаются поиски пятерых человек

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские и местные жители несколько дней искали пропавшего без вести 47-летнего сельчанина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, житель Тайыншинского района исчез в морозы. Жил один, телефона не имел. Оперативники и участковые организовали масштабные поиски. К ним подключились местные жители, выезжавшие в поля на лошадях. Вскоре появилась информация, что мужчину видели в отдалённых населённых пунктах. Зону поиска расширили. Нашли его в соседней Акмолинской области. Сельчанин уехал на заработки и не предупредил родственников.

И.о. начальника управления криминальной полиции Мадияр Харипов говорит, что подобные истории пропажи людей не редкость.

За 11 месяцев в области сотрудники полиции приняли 479 обращений о без вести пропавших людях. Большую часть нашли в дежурные сутки. По 28 пропавшим завели розыскные дела. Из них нашли 23 человека. Таким образом пять человек считаются без вести пропавшими в этом году в СКО.


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