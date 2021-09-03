Пропавшие без вести: 304 заявления поступило в полицию СКО с начала года

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские СКО приняли 304 заявления о без вести пропавших с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники криминальной полиции в Петропавловске разыскивают без вести пропавшего 35-летнего Сергея Ясимчика. О его исчезновении заявила мать. Он ушел из дома и не вернулся 17 августа. Приметы разыскиваемого: рост 170 см., крупного телосложения, волосы темно-русые, глаза темно-серые, нос искривленный. Была одет в темно-синюю кофту с рисунком тигра, серое трико, синие кроссовки, при себе имел черный рюкзак с оранжевой вставкой. По данному факту ориентирован личный состав УП города Петропавловска, направлены ориентировки в районные отделы полиции. Стражи порядка проверяют круг знакомств, возможные места появления. Всех, располагающих информацией о пропавшем, полицейские просят сообщить в дежурную часть ДП (тел.:39-40-37), отдел розыска УКП (тел.:39-41-78), либо на канал «102».

Как показывает практика полицейских, одна из частых причин безвестно исчезновения людей — склонность к злоупотреблению спиртным. Именно поэтому чаще всего в первую очередь проверяются увеселительные заведения, съемные квартиры. Многодневный «отдых» со спиртным оборачивается беспокойством для близких, которым пропавшие не сообщают о своих планах, требует значительных затрат времени и сил со стороны полиции.

«Другой тревожный сценарий — исчезновение подростков. Несовершеннолетние, стремясь показать свою «взрослость», ночуют у знакомых, не ставя в известность родителей. Они не думают о переживаниях близких. По каждому факту пропажи подростков незамедлительно задействуются все доступные силы. Большую помощь оказывают волонтеры, которые распространяют ориентировки в социальных сетях и участвуют в розыскных мероприятиях. Как правило, несовершеннолетних удается разыскать в течение дежурных суток», — прибавляет начальник управления криминальной полиции ДП СКО Петр Климов.

Всего с начала года полицейские СКО приняли 304 заявления о без вести пропавших людях. Из них в дежурные сутки разыскано 197, за двое суток — 82 человека. Установление еще 21 человека потребовало продолжительного времени.