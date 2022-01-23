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Пропавшего восьмилетнего мальчика ищут в Атырау
23 Января 2022 11:56
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау ведутся поиски пропавшего восьмилетнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области, 22 января в 19:28 часов оператору 102 позвонил житель города. Он сообщил о пропаже сына Саяли 2013 года рождения.
По словам отца, около 15:00 его сыновья, 2013 и 2015 года рождения, вышли на улицу поиграть около дома. В 18:00 младший сын вернулся домой, а старший нет.
Поиски ребенка своими силами результатов не принесли, после чего отец обратился в полицию.
Розыскные работы велись всю ночь. В настоящее время они продолжаются.
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