Пропавшего восьмилетнего мальчика ищут в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау ведутся поиски пропавшего восьмилетнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области, 22 января в 19:28 часов оператору 102 позвонил житель города. Он сообщил о пропаже сына Саяли 2013 года рождения.

По словам отца, около 15:00 его сыновья, 2013 и 2015 года рождения, вышли на улицу поиграть около дома. В 18:00 младший сын вернулся домой, а старший нет.

Поиски ребенка своими силами результатов не принесли, после чего отец обратился в полицию.

Розыскные работы велись всю ночь. В настоящее время они продолжаются.