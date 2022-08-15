15 Августа 2022 17:57
Пропавшего в ВКО ребенка нашли – Министерство внутренних дел РК
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Пропавший мальчик найдет сотрудниками СОБР в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
Мальчика в ВКО нашли. Ребенок жив и здоров. Его обнаружил сотрудник СОБР», - говорится в публикации пресс-службы МВД РК.
Ранее сообщалось, что поиски пропавшего мальчика ведут свыше 550 человек в ВКО.
Вот так нашли и вытащили мальчика из ямы.
В целом о ситуации рассказал начальник ДП Восточно-Казахстанской области Серик Джунисбеков.
Фото: t.me/POLICE_of_KZ
Читайте также
Новости партнеров
Популярное