Пропавшего в степи пастуха отыскали полицейские в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Пропавшего в степи пастуха отыскали полицейские в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, инцидент произошел в Жылыойском районе. 32-летний мужчина ушел с зимовки за продуктами и не вернулся обратно. О пропавшем человеке в полицию сообщил его родной брат. По его словам, мужчина выехал на автомашине «УАЗ» с зимовки вблизи села Сарыбулак, которое находится в 65 километрах от города Кульсары. Подождав сутки, брат вынужден был сообщить в полицию об исчезновении.
«Поиски продолжались несколько часов. Силами сотрудников полиции и Жылыойского районного отделения МЧС пастух был найден в местности Кадия. У него произошли проблемы с машиной, а позвонить он не мог», - рассказали в пресс-службе ДП Атырауской области.
Как ранее сообщалось, в Атырауской области расширили район поиска пропавшего несколько дней назад мужчины.
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