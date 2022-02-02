Пропавшего в степи пастуха отыскали полицейские в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Пропавшего в степи пастуха отыскали полицейские в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, инцидент произошел в Жылыойском районе. 32-летний мужчина ушел с зимовки за продуктами и не вернулся обратно. О пропавшем человеке в полицию сообщил его родной брат. По его словам, мужчина выехал на автомашине «УАЗ» с зимовки вблизи села Сарыбулак, которое находится в 65 километрах от города Кульсары. Подождав сутки, брат вынужден был сообщить в полицию об исчезновении.

«Поиски продолжались несколько часов. Силами сотрудников полиции и Жылыойского районного отделения МЧС пастух был найден в местности Кадия. У него произошли проблемы с машиной, а позвонить он не мог», - рассказали в пресс-службе ДП Атырауской области.

Как ранее сообщалось, в Атырауской области расширили район поиска пропавшего несколько дней назад мужчины.



