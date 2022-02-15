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Пропавшего в метель мужчину около суток искали в СКО

15 Февраля 2022 22:52
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Пропавшего в метель мужчину около суток искали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В южных районах Северо-Казахстанской области в минувшие сутки складывалась непростая обстановка на дорогах из-за непогоды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Из-за снегопада и метели закрывали дороги для движения всех видов автотранспорта на двух участках дорог республиканского и 11 участках областного значения в Айыртауском, имени Г. Мусрепова, Акжарском и Уалихановском районах.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям отметили, что население о грядущей непогоде предупредили заранее, оповестили и о закрытии дорог. Тем не менее, две единицы техники оказались в снежных заносах. Эвакуировали четверых человек в пункты обогрева в районе М. Жумабаева и имени Г. Мусрепова. В Акжарском районе проводились поисково-спасательные работы. 41-летний житель села Карашилик днем выехал на лошади в табун за другой лошадью и пропал. Вечером к спасателям обратились его родственники.

«Департамент организовал поиски с привлечением полицейских, местных исполнительных органов, помогали местные жители. Всего в поиске мужчины принимали участие около 50 человек и 20 единиц техники, в том числе вездеход-болотоход высокой проходимости. Зона поиска составила около 200 квадратных километров. Нашли мужчину спустя почти сутки с момента пропажи. Он вышел в соседнюю деревню и связался с родственниками. Рассказал, что буран пережидал в камышах. Когда метель немного успокоилась, отправился к ближайшему населенному пункту. Состояние его удовлетворительное, в госпитализации не нуждается», - рассказал начальник отдела ликвидации чрезвычайных ситуаций Серик Наурызбаев.

Напомним, по прогнозам синоптиков, большая часть РК будет находиться под влиянием антициклона, где ожидается прекращение осадков и понижение температурного фона, лишь через северную и восточную половину республики будут перемещаться атмосферные фронты, сохраняя снег, низовую метель.


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#Северо-Казахстанская область   #Регионы   #Общество   #Погода   #МЧС   #ДЧС   #Природа  
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Автор:

Олеся Жуковень

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