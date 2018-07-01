Пропавшего в горах Алматинской области мальчика ищут уже неделю
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спасатели продолжают поиски пропавшего 14 июля в горах Алматинской области мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мальчик пока не найден. В Алматинской области продолжаются поиски, задействованы силы и средства департамента по ЧС, районного отдела внутренних дел, Национальной гвардии. К поискам подключены родственники», - сообщил корреспонденту «Казинформа» в телефонном разговоре официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.
По его словам, поиски будут продолжаться.
«Мы прочесываем район по нескольку раз в день, чтобы не оставалось сомнений, что мы что-то упустили. Останавливать поиски мы не намерены», - заявил Р. Иманкулов.
Напомним, 7-летний мальчик пропал 14 июля. Он вместе с четырьмя друзьями направился на жайлау «Кіші саз» близ села Ынтымак. В тот день к ним подошел чабан и пытался отобрать телефон у одного из них. Дети разбежались в разные стороны. В тот вечер пропал самый младший, 2011 года рождения, уроженец Алматы.
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