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Пропавшего в буран мальчика нашли полицейские Кызылординской области

17 Ноября 2021 14:57
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Пропавшего в буран мальчика нашли полицейские Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Пропавшего в буран мальчика нашли полицейские Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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«16 ноября около 09:10 часов житель населенного пункта Ажар аульного округа Кәукей Казалинского района 12-летний​ несовершеннолетний​ Жанарыс Дәулетбай, чтобы пасти овец на осле, направился в сторону пастбища​ Үш ағаш, расположенного в 10-15 километрах на восточном склоне и не вернулся домой.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции совместно с жителями аула, родственниками подростка, оперативно-спасательной службой, пограничниками и сотрудниками акимата сельского округа приступили к поисково-розыскным работам. В работах также задействованы​ автотранспорт и спецтехника.​ ​​

Сегодня около 11:20 часов участковый инспектор полиции Казалинского РОП ДП Кызылординской области Еркін Жақсылықов и помощник участкового инспектора полиции Самалбек Нысанбаев совместно с жителями села, пограничниками и сотрудниками акимата сельского округа в 210 км от районного центра благополучно нашли подростка в овраге.​

Пропавший скот тоже был найден.​​ ​В настоящее время подросток передан родителям. Его здоровью ничего не угрожает. Полицейские проводят профилактическую работу с родителями подростка, устанавливают обстоятельства происшествия», - говорится в сообщении.​ ​ ​ ​


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#Кызылординская область   #Происшествия  
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