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    11:14, 15 Май 2021 | GMT +6

    Пропавшего учителя нашли среди людей без определенного места жительства в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Пропавшего учителя из СКО акмолинские полицейские обнаружили в одном из заброшенных мест города Кокшетау среди людей без определенного места жительства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    Акмолинским полицейским удалось установить местонахождение пропавшего 32-летнего учителя из СКО, приехавшего в Кокшетау.

    «Он находился в одном из заброшенных мест в городе Кокшетау, где нашел себе ночлег среди людей без определенного места жительства. Мужчина не стал объяснять, почему решился на такой поступок. Установлено, что в отношении него каких-либо преступлений и правонарушений не совершалось», – отметили в ведомстве.

    Полицейские добавили, что только с начала года в Акмолинской области пропали уже 33 человека, из которых 26 удалось разыскать. В целом на территории области ведется розыск 30 человек. Хорошую помощь в этом оказывают волонтеры и местное население.

    «В основном люди пропадают после крупных семейных ссор. Поругавшись с близкими, человек специально уходит, отключает мобильный телефон и не выходит на связь. Нередки случаи алкогольных запоев. Таких людей мы находим в злачных местах», – отмечает оперуполномоченный УКП ДП Акмолинской области Абзал Кайкенов.

    Напомним, 10 мая в 17.17 в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило заявление от 53-летнего жителя одного из сел СКО об оказании содействия в поисках 32-летнего сына, который 7 мая в 08.00 уехал из дома в город Кокшетау. Пропавший работал учителем физкультуры. Приехав в город Кокшетау по личным делам, навестил тетю и пропал в р-не пр. Абылай-хана.


    Теги:
    Закон и право Происшествия Акмолинская область
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