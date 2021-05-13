Пропавшего учителя ищут шестые сутки в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Поиски без вести пропавшего 32-летнего учителя из СКО, отправившегося в Кокшетау, продолжаются, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 10 мая 2021 года в 17.17 в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило заявление от 53-летнего жителя одного из сел СКО об оказании содействия в поиске 32-летнего сына Бахтияра Талгатовича Темиржанова.

Мужчина уехал из дома 7 мая в 08.00 в город Кокшетау и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

«Как выяснилось, пропавший является учителем физкультуры. Приехал в город Кокшетау по личным делам, навестил тетю и пропал в районе пр. Абылай-хана. Для установления местонахождения мужчины стражами порядка проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых были опрошены все знакомые и близкие люди. Просмотрены все камеры, однако местоположение мужчины найти не удалось», - отметили в полиции.

Как сообщается, пропавший ростом 175-180 см, худощавого телосложения, имеет темные, коротко стриженные волосы, карие глаза. Особая примета - родимое пятно с правой стороны под нижней губой. На момент пропажи был одет в джинсы серого цвета, куртку темно-синего цвета, на ногах туфли коричневого цвета на шнурках.

Акмолинские полицейские обращаются к тем, кто владеет какой-либо информацией либо знает местонахождение Бахтияра Темиржанова, с просьбой позвонить на специальную линию «102» или по номеру телефона 8(7162)29-96-00.



