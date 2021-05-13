РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:00, 13 Май 2021 | GMT +6

    Пропавшего учителя ищут шестые сутки в Кокшетау

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Поиски без вести пропавшего 32-летнего учителя из СКО, отправившегося в Кокшетау, продолжаются, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, 10 мая 2021 года в 17.17 в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило заявление от 53-летнего жителя одного из сел СКО об оказании содействия в поиске 32-летнего сына Бахтияра Талгатовича Темиржанова.

    Мужчина уехал из дома 7 мая в 08.00 в город Кокшетау и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

    «Как выяснилось, пропавший является учителем физкультуры. Приехал в город Кокшетау по личным делам, навестил тетю и пропал в районе пр. Абылай-хана. Для установления местонахождения мужчины стражами порядка проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых были опрошены все знакомые и близкие люди. Просмотрены все камеры, однако местоположение мужчины найти не удалось», - отметили в полиции.

    Как сообщается, пропавший ростом 175-180 см, худощавого телосложения, имеет темные, коротко стриженные волосы, карие глаза. Особая примета - родимое пятно с правой стороны под нижней губой. На момент пропажи был одет в джинсы серого цвета, куртку темно-синего цвета, на ногах туфли коричневого цвета на шнурках.

    Акмолинские полицейские обращаются к тем, кто владеет какой-либо информацией либо знает местонахождение Бахтияра Темиржанова, с просьбой позвонить на специальную линию «102» или по номеру телефона 8(7162)29-96-00.



    Теги:
    Общество Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:25
    Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете
    Сегодня, 20:18
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 октября
    Сегодня, 20:00
    Детей в США обучают казахскому языку
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!