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Пропавшего туриста обнаружили на леднике пика Маншук Маметовой

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Июля 2021, 14:15
Пропавшего туриста обнаружили на леднике пика Маншук Маметовой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда нашли пропавшего мужчину на леднике пика Маншук Маметовой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сегодня во время обследования ледника пешая группа сотрудников РОСО обнаружили мужчину. Он сильно замерз, спасатели предоставили ему теплую одежду. В медицинской помощи он не нуждался. На данный момент оперативная группа РОСО спускаются вместе с туристом с гор.

Напомним, 18 июля турист пропал турист пропал в горах Заилийского Алатау. Поиски велись спасателями РОСО совместно с альпинистами Федерации альпинизма.

В поисках пропавшего был задействован вертолет АО «Казавиаспас».




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