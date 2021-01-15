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Пропавшего три месяца назад сельчанина нашли в Алматинской области
15 Января 2021 13:44
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматинской области нашли без вести пропавшего три месяца назад сельчанина, передает Polisia.kz.
16 октября 2020 года в дежурную часть Карасайского РУП обратился 35-летний житель села Кольсай. Он сообщил о пропаже 29-летнего родного брата, который ушел из дома 10 октября 2020 года. В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики группы криминального розыска УП Карасайского района, спустя три месяца, установили местонахождение разыскиваемого в городе Алматы и уговорили вернуться домой.
Со слов найденного мужчины, он уехал в Алматы на заработки, где ему пообещали выгодные варианты по улучшению благосостояния. Полицейские через близкого знакомого нашли и вернули его в семью.
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