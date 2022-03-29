Пропавшего три дня назад школьника разыскивают в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Полицией города Костаная разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний Сергей Лукьянов, 2005 года рождения, который ушел из дома 26 марта и не вернулся, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводится комплекс розыскных мероприятий, задействован личный состав управления полиции города Костаная и ДЧС. Заведено розыскное дело.

В поисках участвуют и волонтеры. Полиция обращается к жителям с просьбой сообщить информацию по факту в случае ее получения по телефону 102», - прокомментировали в департаменте.

В полиции также сообщили, что обнаружены вещи подростка и сотовый телефон на берегу реки Тобол, в районе Кореского моста.