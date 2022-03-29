РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:48, 29 Март 2022 | GMT +6

    Пропавшего три дня назад школьника разыскивают в Костанае

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Полицией города Костаная разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний Сергей Лукьянов, 2005 года рождения, который ушел из дома 26 марта и не вернулся, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проводится комплекс розыскных мероприятий, задействован личный состав управления полиции города Костаная и ДЧС. Заведено розыскное дело.

    В поисках участвуют и волонтеры. Полиция обращается к жителям с просьбой сообщить информацию по факту в случае ее получения по телефону 102», - прокомментировали в департаменте.

    В полиции также сообщили, что обнаружены вещи подростка и сотовый телефон на берегу реки Тобол, в районе Кореского моста.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Костанайская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!