14:48, 29 Март 2022 | GMT +6
Пропавшего три дня назад школьника разыскивают в Костанае
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Полицией города Костаная разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний Сергей Лукьянов, 2005 года рождения, который ушел из дома 26 марта и не вернулся, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Проводится комплекс розыскных мероприятий, задействован личный состав управления полиции города Костаная и ДЧС. Заведено розыскное дело.
В поисках участвуют и волонтеры. Полиция обращается к жителям с просьбой сообщить информацию по факту в случае ее получения по телефону 102», - прокомментировали в департаменте.
В полиции также сообщили, что обнаружены вещи подростка и сотовый телефон на берегу реки Тобол, в районе Кореского моста.