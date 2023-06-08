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Пропавшего тиктокера нашли в горах близ Алматы

Редактор:  
Зифа Хабирова
8 Июня 2023, 18:30
Пропавшего тиктокера нашли в горах близ Алматы Фото: t.me/POLICE_of_KZ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 36-летний любитель путешествий уехал на велосипеде к водопаду Бурхан Булак и пропал. Пропавшего туриста нашли спасатели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

6 июня примерно в 15:00 часов мужчина выехал на велосипеде в сторону водопада Бурхан Булак, который находится в горах Ескельдинского района. Обратно мужчина не вернулся.

Известно, что турист является любителем путешествий, а также ведет свой блог в социальной сети TikTok.

«Спасатели нашли его в 12:00 часов в 12 км от водопада Бурхан булак. На проведение поисковых работ задействовано 12 сотрудников и 4 техники, кинологический расчет МЧС.

В настоящее время они направляются в сторону города», - говорится в сообщении МЧС.

В свою очередь, блогер поблагодарил спасателей за помощь.

«Сегодня по заявлению моих родных и близких были подняты все экстренные службы, в том числе полицейские области, чтобы отыскать меня, велопутешественника. Меня нашли. Хочу поблагодарить сотрудников за оперативность. Со мной все хорошо. Жив-здоров. В какой то момент не оказалось связи, так как находился в живописном месте в горах у водопада Бурхан булак. Руководству департамента спасибо за действия сотрудников», - отметил Дамир Кушеев.

Ранее сообщалось, что 36-летний алматинец Дамир Кушеев пропал в горах близ города Текели.


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