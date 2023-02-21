Пропавшего сутки назад мужчина нашли погибшим в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области под снегом обнаружили тело мужчины. Сутки назад его объявили в розыск, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, погибшего 45-летнего сельчанина нашла оперативно-розыскная группа.

«19 февраля в отделение полиции района поступило сообщение о том, что со станции Янко около 14 часов в направлении села Жанасу района им. Габита Мусрепова пешком ушел 45-летний мужчина. Его почти сутки разыскивали полицейские, спасатели, волонтеры и местные жители. Работали три оперативно-розыскных группы, еще одна передвигалась на лошадях. Использовался транспорт высокой проходимости», - проинформировали в пресс-службе.

Тело мужчины без признаков насильственной смерти обнаружили в трех км от села Жанасу. Точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы. Проводится процессуальная проверка.