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    11:54, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Пропавшего шестилетнего мальчика второй день разыскивают в Кызылорде

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде разыскивают пропавшего 6-летнего мальчика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    27 апреля около 19:35 часов в полицию поступило заявление о пропаже несовершеннолетнего мальчика в поселке Титова.

    Со слов родителей,​ 6-летний Бахыт Альтаир Максатулы утром 27 апреля около 10:00 часов вышел из дома поиграться и не вернулся. В поисковых работах задействованы личный состав департамента полиции Кызылординской области, управления полиции города Кызылорда, департамента по чрезвычайным ситуациям, волонтеры и ​местные жители. Население проинформировано о поисковых работах через социальные сети и средства массовой​ информации. Ориентировки с фотографией мальчика разосланы во все подразделения полиции.​ ​

    Силами сотрудников полиции проверяются крыши многоэтажных домов, подвалы и люки, заброшенные дома на дачных массивах, недостроенные здания, подвалы и набережная реки Сырдарья.

    Кроме того, проводится опрос жителей, знакомых, соседей и всех, кто может знать о местонахождении ребенка. Поисково-розыскные работы находятся на особом контроле начальника департамента полиции.

    В случае владения какой-либо информацией о пропавшем ребенке, просят незамедлительно обратиться в департамент полиции Кызылординской области или в управление полиции города Кызылорда. ​Контактные телефоны: 8 (7242) 29-70-10, 29-75-20, 29-75-07 и канал 102.



    Теги:
    МВД РК Кызылординская область Правоохранительные органы
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