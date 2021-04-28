Пропавшего шестилетнего мальчика второй день разыскивают в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде разыскивают пропавшего 6-летнего мальчика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

27 апреля около 19:35 часов в полицию поступило заявление о пропаже несовершеннолетнего мальчика в поселке Титова.

Со слов родителей,​ 6-летний Бахыт Альтаир Максатулы утром 27 апреля около 10:00 часов вышел из дома поиграться и не вернулся. В поисковых работах задействованы личный состав департамента полиции Кызылординской области, управления полиции города Кызылорда, департамента по чрезвычайным ситуациям, волонтеры и ​местные жители. Население проинформировано о поисковых работах через социальные сети и средства массовой​ информации. Ориентировки с фотографией мальчика разосланы во все подразделения полиции.​ ​

Силами сотрудников полиции проверяются крыши многоэтажных домов, подвалы и люки, заброшенные дома на дачных массивах, недостроенные здания, подвалы и набережная реки Сырдарья.

Кроме того, проводится опрос жителей, знакомых, соседей и всех, кто может знать о местонахождении ребенка. Поисково-розыскные работы находятся на особом контроле начальника департамента полиции.

В случае владения какой-либо информацией о пропавшем ребенке, просят незамедлительно обратиться в департамент полиции Кызылординской области или в управление полиции города Кызылорда. ​Контактные телефоны: 8 (7242) 29-70-10, 29-75-20, 29-75-07 и канал 102.



