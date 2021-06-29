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    10:24, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Пропавшего семилетнего мальчика вернули родителям в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Пропавшего 7-летнего мальчика вернули родителям в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    26 июня в 19:00 часов в Центр оперативного управления УП г. Актобе поступил вызов о том, что со двора дома по ул. Тургенева, 100 пропал 7-летний мальчик.

    Прибывшим сотрудникам полиции мама ребенка пояснила, что тремя часами ранее ребенок вышел из дома поиграть во дворе с другом.

    Сотрудники патрульной полиции при отработке по пр. Абая на аллейке нашли потерянных детей и вернули законным представителям.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Правоохранительные органы Актюбинская область
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