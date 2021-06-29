Пропавшего семилетнего мальчика вернули родителям в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Пропавшего 7-летнего мальчика вернули родителям в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

26 июня в 19:00 часов в Центр оперативного управления УП г. Актобе поступил вызов о том, что со двора дома по ул. Тургенева, 100 пропал 7-летний мальчик.

Прибывшим сотрудникам полиции мама ребенка пояснила, что тремя часами ранее ребенок вышел из дома поиграть во дворе с другом.

Сотрудники патрульной полиции при отработке по пр. Абая на аллейке нашли потерянных детей и вернули законным представителям.