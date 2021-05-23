Пропавшего семилетнего мальчика нашли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы найден пропавший семилетний мальчик, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции города Алматы, 22 мая около 20 часов ребенок ушел на прогулку и не вернулся. Мальчик играл во дворе возле дома, который находится по адресу в микрорайоне Акбулак Алатауского района.

«Пропавший мальчик найден сотрудниками ювенальной полиции. Он, заигравшись, остался ночевать у друга. Живым и невредимым ребенок передан родителям»,- прокомментировали в ведомстве.

Фото: instagram.com/volontery_almaty_lider.kz