Пропавшего рыбака нашли в камышовом «лесу» костанайские полицейские
Об исчезновении 58-летнего местного жителя стало известно 22 мая. Тогда в отдел полиции Карабалыкского района обратилась гражданская супруга пропавшего - Татьяна.
«Она рассказала, что мужчина ушёл на рыбалку и пропал. О его местонахождении не было никакой информации более суток. На телефонные звонки он не отвечал.
В поисках рыбака была задействована оперативно-поисковая группа, использовались лодки и спецавтомашины. В результате, в течение трех часов мужчину нашли»,- сообщили в ведомстве.
Как оказалось, он рыбачил в заводи среди камышей. Потом отошел на небольшое расстояние и заблудился, потеряв ориентир в камышовых зарослях, и не смог выйти на берег. Полицейские обнаружили рыбака в камышовом «лесу», где он провел более шести часов.
Мужчину доставили в больницу, в медицинской помощи он не нуждался.
Татьяна выражает благодарность сотрудникам, которые занимались поисками Александра: оперуполномоченным Нурлыбеку Кизатову, Азамату Бикенову и участковому Жанату Сатпаеву за их оперативную работу.