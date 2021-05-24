Пропавшего рыбака нашли в камышовом «лесу» костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —Пропавший на реке Тогузак рыбак найден живым, только пострадал от укусов комаров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

Об исчезновении 58-летнего местного жителя стало известно 22 мая. Тогда в отдел полиции Карабалыкского района обратилась гражданская супруга пропавшего - Татьяна.

«Она рассказала, что мужчина ушёл на рыбалку и пропал. О его местонахождении не было никакой информации более суток. На телефонные звонки он не отвечал.

В поисках рыбака была задействована оперативно-поисковая группа, использовались лодки и спецавтомашины. В результате, в течение трех часов мужчину нашли»,- сообщили в ведомстве.

Как оказалось, он рыбачил в заводи среди камышей. Потом отошел на небольшое расстояние и заблудился, потеряв ориентир в камышовых зарослях, и не смог выйти на берег. Полицейские обнаружили рыбака в камышовом «лесу», где он провел более шести часов.

Мужчину доставили в больницу, в медицинской помощи он не нуждался.

Татьяна выражает благодарность сотрудникам, которые занимались поисками Александра: оперуполномоченным Нурлыбеку Кизатову, Азамату Бикенову и участковому Жанату Сатпаеву за их оперативную работу.