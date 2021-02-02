Пропавшего россиянина нашли в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Житель Тулы покинул отель и не вернулся, а найден был в центре психического здоровья города Павлодара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

28 января в полицию города Павлодара обратилась администратор одной из гостиниц. Обеспокоенная женщина сообщила, что их постоялец ушёл из гостиничного номера 26 января и пропал. Об этом рассказал начальник управления криминальной полиции департамента полиции Павлодарской области Балгабай Капаров.

Сразу были разосланы ориентировки во все территориальные подразделения полиции. Пропавший на звонки не отвечал, оперативники провели целый комплекс розыскных мероприятий. Оперативники Павлодара обошли близлежащих дворы, опросили возможных очевидцев, проверили места, куда мог бы направиться мужчина.

«С целью продажи квартиры умершей матери 18 декабря 2020 года мужчина приехал в Павлодар из Тульской области Российской Федерации. В конце декабря, успешно продав квартиру, денежные средства от продажи квартиры мужчина положил в банк», - добавил Балгабай Капаров.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции департамента полиции Павлодарской области установили местонахождение гражданина Российской Федерации в областном Центре психического здоровья, где мужчина проходит курс лечения.