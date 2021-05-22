Пропавшего ребенка нашел участковый в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде пропал 10-летний мальчик. Об этом сообщила мать ребенка. Через несколько часов его нашел участковый инспектор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

21 мая около 22:30 в Ново-Майкудукский отдел полиции УП города Караганды обратилась 30-летняя жительница города. Она сообщила о том, что примерно в 14:00 ушел из дома и не вернулся её 10-летний сын.

«По данному факту на поиски мальчика ориентировали весь личный состав Ново-Майкудукского отдела полиции. В ходе поисковых мероприятий ребенка нашел участковый инспектор полиции Хайдаром Рахимбековым. Мальчик возвращен родителям. Сотрудниками полиции проводится профилактическая беседа с родителями и с самим несовершеннолетним», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.