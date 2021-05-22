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    17:35, 22 Май 2021 | GMT +6

    Пропавшего ребенка нашел участковый в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде пропал 10-летний мальчик. Об этом сообщила мать ребенка. Через несколько часов его нашел участковый инспектор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    21 мая около 22:30 в Ново-Майкудукский отдел полиции УП города Караганды обратилась 30-летняя жительница города. Она сообщила о том, что примерно в 14:00 ушел из дома и не вернулся её 10-летний сын.

    «По данному факту на поиски мальчика ориентировали весь личный состав Ново-Майкудукского отдела полиции. В ходе поисковых мероприятий ребенка нашел участковый инспектор полиции Хайдаром Рахимбековым. Мальчик возвращен родителям. Сотрудниками полиции проводится профилактическая беседа с родителями и с самим несовершеннолетним», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
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