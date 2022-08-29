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Пропавшего подростка вернули родителям в Косшы
29 Августа 2022 00:46

Пропавшего подростка вернули родителям в Косшы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О подробностях обнаружения пропавшего подростка из города Косшы сообщили в столичной полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

28 августа в полицию поступило сообщение о пропаже 12-летнего ребенка. Со слов матери, он страдает аутизмом.

Был ориентирован личный состав столичной полиции и коллеги из соседних районных управлений. Полицейским помогали волонтеры.

Позже поступила информация о том, что на кольцевой женщина за рулем заметила заблудившегося подростка. Она спросила, куда он направляется. Ребенок не смог внятно объяснить, как он попал на это место, после чего она доставила его в полицию города Косшы.

Несовершеннолетнего передали родителям, он находится дома.


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